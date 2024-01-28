Сомалийские пираты захватили рыболовецкий траулер
13:01 28.01.2024 Источник: Интерфакс
Власти Шри-Ланки запросили содействия объединенных морских сил для освобождения ланкийского рыболовецкого траулера, захваченного сомалийскими пиратами.
По данным ланкийских СМИ, которые ссылаются на представителя ВМС страны, пираты накануне захватили рыболовецкий траулер, на борту которого были шестеро человек - все граждане Шри-Ланки.
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