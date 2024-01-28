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С гендиректором МАГАТЭ Путин встречаться не планирует - Песков

15:45 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента РФ Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «С президентом — нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах такой встречи.

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