С гендиректором МАГАТЭ Путин встречаться не планирует - Песков

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента РФ Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «С президентом — нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах такой встречи.