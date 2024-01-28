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В МВД Франции собираются не допустить полную блокаду Парижа протестующими фермерами

17:00 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа, которую обещали устроить с 29 января протестующие фермеры. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, это решение принято по итогам совещания с силовыми структурами в воскресенье. Полицейские и жандармы также уделят внимание охране территории вокруг столичных аэропортов и крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи.

Вместе с тем министр подчеркнул, что силы правопорядка должны действовать очень сдержанно, вмешиваясь лишь в крайних случаях.

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