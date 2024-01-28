Глава МИД ФРГ из партии «Зеленые» «неэкологично» использовала правительственный самолет - СМИ
18:05 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Германии Анналена Бербок («Зеленые») подверглась критике со стороны оппозиции за нерациональное использование правительственного самолета. Об этом сообщила газета Bild.
По ее информации, в августе 2022 года Бербок находилась в Копенгагене. Рейс правительственного лайнера был запланирован на вечер, но министр захотела вернуться домой на три часа раньше, поскольку один из пунктов программы отменили. В связи с тем, что пилотам законодательно прописан отдых и они не могли вылететь раньше, в Копенгаген из Кёльна вылетел второй самолет, который доставил туда запасной экипаж и пустым вернулся обратно. То есть лайнер пролетел свыше 1 290 км, чтобы министр вернулась на три часа раньше в Берлин.
Как отметила Bild, именно Бербок заявляла о том, что намерена во время поездок передвигаться как можно более экологично.
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