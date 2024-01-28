0
0
0
НОВОСТИ

Пашинян: Для Армении нет иного варианта, как диверсифицировать оборонные отношения

19:25 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения нуждается в диверсификации отношений в сфере обороны и движется в таком направлении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии.

«Укоренившиеся представления об обороне и системах безопасности привели к трагическим последствиям. Для Армении нет иного варианта, как диверсифицировать оборонные отношения. И мы идем по этому пути. Пути приобретения современного вооружения. Мы заключили многомиллиардные договоры на закупку вооружений», — сказал Пашинян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
329
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
404
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
337
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
384
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
383
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
399
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
385
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
404
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
385
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
393

Возврат к списку