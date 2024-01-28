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НОВОСТИ

На базу США в Иордании совершен налет БПЛА. Есть погибшие

20:00 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

3 американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере 20 получили ранения в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников. Американская база находится недалеко от границы с Сирией.

Американская администрация привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки за нападение на ВС США в Иордании, в результате которого были убиты трое военнослужащих. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

«Не сомневайтесь — мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем образом, которые мы изберем», — отметил Байден.

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