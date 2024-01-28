21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование на выборах президента завершилось в Финляндии. Избирательные участки по всей стране (их было более 900) закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Предварительные итоги выборов будут известны уже вечером, а окончательные подтвержденные результаты обнародуют 30 января.

Если, как ожидается, ни один из кандидатов не наберет более половины голосов в первом туре выборов, будет проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов в первом туре, сообщает Минюст Финляндии.