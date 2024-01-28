Голосование на выборах президента завершилось в Финляндии
21:10 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голосование на выборах президента завершилось в Финляндии. Избирательные участки по всей стране (их было более 900) закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Предварительные итоги выборов будут известны уже вечером, а окончательные подтвержденные результаты обнародуют 30 января.
Если, как ожидается, ни один из кандидатов не наберет более половины голосов в первом туре выборов, будет проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов в первом туре, сообщает Минюст Финляндии.
НОВОСТИ
- 20:00 28.01.2024
- На базу США в Иордании совершен налет БПЛА. Есть погибшие
- 19:25 28.01.2024
- Пашинян: Для Армении нет иного варианта, как диверсифицировать оборонные отношения
- 18:05 28.01.2024
- Глава МИД ФРГ из партии «Зеленые» «неэкологично» использовала правительственный самолет - СМИ
- 17:00 28.01.2024
- В МВД Франции собираются не допустить полную блокаду Парижа протестующими фермерами
- 16:39 28.01.2024
- Три страны решили покинуть сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС
- 15:45 28.01.2024
- С гендиректором МАГАТЭ Путин встречаться не планирует - Песков
- 14:53 28.01.2024
- Путин по видеосвязи открыл новый зимовочный комплекс в Антарктиде
- 13:34 28.01.2024
- Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко
- 13:01 28.01.2024
- Сомалийские пираты захватили рыболовецкий траулер
- 12:46 28.01.2024
- В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту избиения журналистов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать