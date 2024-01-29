Цена нефти Brent на ICE превышала $84 за баррель

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превышала $84 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 02:02 мск, цена Brent росла на 1,46%, до $84,8 за баррель.

К 08:35 мск Brent торговалась на уровне $83,82 (-0,82%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте снижался на 0,27%, до $78,29 за баррель.