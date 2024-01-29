0
0
36
НОВОСТИ

Цена нефти Brent на ICE превышала $84 за баррель

10:20 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превышала $84 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 02:02 мск, цена Brent росла на 1,46%, до $84,8 за баррель.

К 08:35 мск Brent торговалась на уровне $83,82 (-0,82%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте снижался на 0,27%, до $78,29 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 29.01.2024
Лидер греческой партии назвал изменой возможную передачу Грецией боеприпасов Украине
0
42
10:05 29.01.2024
Глава Минэнерго РФ считает возможным дальнейшее ужесточение санкций против российского ТЭК
0
93
10:00 29.01.2024
США изучают возможность проведения тайной операции против Ирана — Bloomberg
0
99
09:32 29.01.2024
Венгрия не поддастся на шантаж ЕС по вопросу финансирования Украины — министр
0
143
09:20 29.01.2024
У РФ есть данные, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран — Лаврентьев
0
162
09:05 29.01.2024
Свыше 40 человек задержаны в Стамбуле после стрельбы в церкви, в том числе гражданин РФ
0
203
09:00 29.01.2024
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
0
187
21:10 28.01.2024
Голосование на выборах президента завершилось в Финляндии
0
746
20:00 28.01.2024
На базу США в Иордании совершен налет БПЛА. Есть погибшие
0
772
19:25 28.01.2024
Пашинян: Для Армении нет иного варианта, как диверсифицировать оборонные отношения
0
813

Возврат к списку