Цена нефти Brent на ICE превышала $84 за баррель
10:20 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превышала $84 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 02:02 мск, цена Brent росла на 1,46%, до $84,8 за баррель.
К 08:35 мск Brent торговалась на уровне $83,82 (-0,82%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте снижался на 0,27%, до $78,29 за баррель.
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