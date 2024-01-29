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Лидер греческой партии назвал изменой возможную передачу Грецией боеприпасов Украине

10:32 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер греческой правой парламентской партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Кириакос Велопулос назвал изменой возможную передачу Грецией боеприпасов Украине в связи с появившейся информацией о том, что крупнотоннажные фуры с украинскими номерами вывозят снаряды со складов греческой армии в местечке Кехрие (община Коринф на полуострове Пелопоннес).

«Как сообщили свидетели, грузовики с украинскими номерами опустошают склады боеприпасов в Кехрие. Более 17 грузовиков за один день? Крупнотоннажные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда военные материалы. Только в понедельник, 15 января, этих фур с украинскими номерами было больше 17 с утра до полудня. По словам свидетелей, перевозка продолжалась и в последующие дни. Если все это правда, то речь идет об измене», — написал Велопулос на своей странице в социальной сети X. Он заявил, что поставит вопрос об этой передаче боеприпасов в парламенте.

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