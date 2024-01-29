США активизируют усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий — Нарышкин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США активизируют усилия по срыву предстоящих в России международных спортивных мероприятий, главные надежды в этом плане они возлагают на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.

«Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и лично его президента Витольда Баньку», — говорится в сообщении пресс-бюро.