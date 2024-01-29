США активизируют усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий — Нарышкин
11:05 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США активизируют усилия по срыву предстоящих в России международных спортивных мероприятий, главные надежды в этом плане они возлагают на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.
«Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и лично его президента Витольда Баньку», — говорится в сообщении пресс-бюро.
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