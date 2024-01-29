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Киев в отчаянии из-за упущенных шансов на победу в конфликте с Россией — WP

11:20 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне конфликта с Россией, шанс на победу фактически упущен. Такое мнение выразила американская газета The Washington Post.

«Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти на Украине», — пишет обозреватель издания Ишан Тарур. По его мнению, шансы Киева на успех в конфликте с Москвой «фактически исчезли», когда западные партнеры упустили нужный момент и не поставили Украине необходимую помощь. «США и их партнеры воздерживались от поставок на Украину западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект», — приводит журналист отрывок из новой книги международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова. «К тому времени <…> Россия уже выстроила оборону, <…> лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли», — добавил он.

Теперь же речь о наступательных действиях Киева уже не идет, поскольку западные партнеры сократили объемы военной поддержки. «На данный момент все указывает на то, что у нас, возможно, будет меньше [помощи], чем в прошлом году, когда не удалось преуспеть в контрнаступлении. Если будет еще меньше [помощи], то план понятен — это оборона», — приводит обозреватель слова украинского депутата Романа Костенко.

Журналист также отмечает, что существует опасность дальнейшего сокращения поддержки Киева со стороны США в случае возвращения на пост президента страны Дональда Трампа. В связи с этим, по данным издания, администрация Джо Байдена пытается в тесном сотрудничестве с властями Евросоюза успеть до истечения срока полномочий главы государства принять новый долгосрочный план по поддержке Украины, представить который планируется весной.

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