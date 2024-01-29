0
0
99
НОВОСТИ

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller

11:32 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье (28 января — прим. ТАСС) противокорабельную ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller, когда он находился в Аденском заливе», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 29.01.2024
Осужденный пожизненно за стрельбу в пермском вузе обжаловал приговор в Верховном суде РФ
0
30
12:00 29.01.2024
ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
0
41
11:20 29.01.2024
Киев в отчаянии из-за упущенных шансов на победу в конфликте с Россией — WP
0
139
11:05 29.01.2024
США активизируют усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий — Нарышкин
0
158
11:00 29.01.2024
В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем
0
151
10:32 29.01.2024
Лидер греческой партии назвал изменой возможную передачу Грецией боеприпасов Украине
0
212
10:20 29.01.2024
Цена нефти Brent на ICE превышала $84 за баррель
0
200
10:05 29.01.2024
Глава Минэнерго РФ считает возможным дальнейшее ужесточение санкций против российского ТЭК
0
234
10:00 29.01.2024
США изучают возможность проведения тайной операции против Ирана — Bloomberg
0
240
09:32 29.01.2024
Венгрия не поддастся на шантаж ЕС по вопросу финансирования Украины — министр
0
254

Возврат к списку