Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье (28 января — прим. ТАСС) противокорабельную ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller, когда он находился в Аденском заливе», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.