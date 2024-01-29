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ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

12:00 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина.

«Принято единогласно», — объявила решение комиссии ее глава Элла Памфилова.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства, ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). Для Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере, до этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы), лучший результат был показан в 2018 году, тогда он набрал 76,69% голосов избирателей.

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