Осужденный пожизненно за стрельбу в пермском вузе обжаловал приговор в Верховном суде РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тимур Бекмансуров, приговоренный к пожизненному заключению после стрельбы в Пермском университете, подал жалобу на приговор в Верховный суд РФ. Информация об этом содержится в электронной картотеке суда, также ТАСС подтвердили ее в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Бекмансуровым подана жалоба в Верховный суд РФ. Сейчас она находится в Пермском краевом суде и пока не отправлена в Верховный суд», — сообщили в краевом суде. Жалоба поступила в начале декабря 2023 года.

20 сентября 2022 года Бекмансуров, вооруженный гладкоствольным ружьем, пришел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу. Погибли 6 человек погибли, более 20 ранены, еще 37 получили различные травмы. В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил его к пожизненному заключению.