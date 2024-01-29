Осужденный пожизненно за стрельбу в пермском вузе обжаловал приговор в Верховном суде РФ
12:05 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тимур Бекмансуров, приговоренный к пожизненному заключению после стрельбы в Пермском университете, подал жалобу на приговор в Верховный суд РФ. Информация об этом содержится в электронной картотеке суда, также ТАСС подтвердили ее в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Бекмансуровым подана жалоба в Верховный суд РФ. Сейчас она находится в Пермском краевом суде и пока не отправлена в Верховный суд», — сообщили в краевом суде. Жалоба поступила в начале декабря 2023 года.
20 сентября 2022 года Бекмансуров, вооруженный гладкоствольным ружьем, пришел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу. Погибли 6 человек погибли, более 20 ранены, еще 37 получили различные травмы. В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил его к пожизненному заключению.
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