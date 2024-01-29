Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьется мира на Украине за 24 часа

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и заявил, что будет счастлив, если бывший хозяин Белого дома добьется мира на Украине за 24 часа.

В эфире германского телеканала ARD Зеленский утверждал, что большинство республиканцев и демократов выступают за поддержку Украины. «Таким образом, маловероятно, что политика Соединенных Штатов зависит от одного единственного человека», — сказал Зеленский. Коснувшись заявления Трампа о намерении быстро урегулировать конфликт на Украине в случае переизбрания, он отметил: «Если его формула приведет к миру и ему потребуется на это 24 часа, то я буду очень счастливым президентом». Зеленский считает, что если США действительно ослабят усилия в деле поддержки Киева, то руководящую роль должен будет взять на себя Берлин. «Германия может консолидировать ЕС», — полагает он.