Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьется мира на Украине за 24 часа
12:20 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и заявил, что будет счастлив, если бывший хозяин Белого дома добьется мира на Украине за 24 часа.
В эфире германского телеканала ARD Зеленский утверждал, что большинство республиканцев и демократов выступают за поддержку Украины. «Таким образом, маловероятно, что политика Соединенных Штатов зависит от одного единственного человека», — сказал Зеленский. Коснувшись заявления Трампа о намерении быстро урегулировать конфликт на Украине в случае переизбрания, он отметил: «Если его формула приведет к миру и ему потребуется на это 24 часа, то я буду очень счастливым президентом». Зеленский считает, что если США действительно ослабят усилия в деле поддержки Киева, то руководящую роль должен будет взять на себя Берлин. «Германия может консолидировать ЕС», — полагает он.
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