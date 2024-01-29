США обеспокоены, что запущенная ими кампания изоляции РФ в спорте дает сбои — СВР
12:32 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон обеспокоен, что кампания по изоляции России в спорте высших достижений дает сбои. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, которое распространило пресс-бюро ведомства.
«По поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои», — говорится в сообщении.
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