США обеспокоены, что запущенная ими кампания изоляции РФ в спорте дает сбои — СВР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон обеспокоен, что кампания по изоляции России в спорте высших достижений дает сбои. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, которое распространило пресс-бюро ведомства.

«По поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои», — говорится в сообщении.