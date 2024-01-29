На курорте Сбера «Манжерок» пройдут всероссийские соревнования по горным лыжам
12:15 29.01.2024
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Фото пресс-службы курорта
Сбера «Манжерок»
Состязания пройдут на трассе «Спортивная» курорта «Манжерок». Для «слалом-гиганта» подготовлена трасса длиной 1100 м, где перепад высот составляет 300 м, для дисциплины «слалом» длина трассы – 573 м. Трассы курорта соответствуют всем международным стандартам и уже успешно прошли испытания.
В феврале на курорте также пройдут соревнования всероссийского уровня – «Кубок Манжерока» и детский турнир «Надежды России». На курорте сегодня действуют 30 км трасс, работает система оснежения, детский склон, сноу-парк, тюбинг, три подъемника и организовано вечернее катание.
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