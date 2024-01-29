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В Сирии снова наблюдается всплеск терроризма при поддержке США — Лаврентьев

13:00 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Всплеск террористической активности в Сирии есть, но хочу подчеркнуть, что основной источник террористической активности в настоящее время расположен в подконтрольной Соединенным Штатам 55-километровой зоне Эт-Танф, где расположен лагерь временно перемещенных лиц Эр-Рукбан, который американцы упорно не хотят расформировать под предлогом защиты, якобы мирные граждане там находятся», — сказал спецпредставитель президента РФ.

«И там продолжается активная подготовка сирийской вооруженной оппозиции, боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки „Исламское государство“ — прим. ТАСС), которых засылают после этого с определенными заданиями на сирийскую территорию. Вот это основной источник террористической активности», — отметил Лаврентьев.

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