Премьер Грузии и глава правящей партии поменяются должностями 1 февраля — ТВ
13:20 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями на съезде партии 1 февраля. Об этом сообщил провластный телеканал «Имеди».
По его информации, заседание политсовета правящей партии, на котором было принято кадровое решение, состоялось 24 января. Также было решено провести 1 февраля съезд партии. По данным «Имеди», Кобахидзе будет назначен премьером, а также политическим секретарем партии.
Согласно грузинскому законодательству, в случае ухода премьера с поста кабмин автоматически уходит в отставку, после чего правящая партия выдвигает нового кандидата в председатели правительства, который в свою очередь формирует кабинет министров и направляет на утверждение парламенту. Новый премьер и члены будущего правительства должны заручиться поддержкой как минимум 76 депутатов из 150.
Что же касается нового председателя партии, то его избирают на съезде политического объединения. В декабре 2023 года стало известно, что основатель «Грузинской мечты», бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили вернулся в политику и занял должность почетного председателя партии.
Гарибашвили занимает должность премьера Грузии с февраля 2021 года. Это его второй срок премьерства. В первый раз он возглавлял правительство республики в 2013–2015 годах.
НОВОСТИ
- 13:32 29.01.2024
- В ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания, считает Bloomberg
- 13:05 29.01.2024
- Черногория не извлекла выгоды из голосования в ЕС за санкции против РФ — премьер
- 13:00 29.01.2024
- В Сирии снова наблюдается всплеск терроризма при поддержке США — Лаврентьев
- 12:32 29.01.2024
- США обеспокоены, что запущенная ими кампания изоляции РФ в спорте дает сбои — СВР
- 12:20 29.01.2024
- Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьется мира на Украине за 24 часа
- 12:15 29.01.2024
- На курорте Сбера «Манжерок» пройдут всероссийские соревнования по горным лыжам
- 12:05 29.01.2024
- Осужденный пожизненно за стрельбу в пермском вузе обжаловал приговор в Верховном суде РФ
- 12:00 29.01.2024
- ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
- 11:32 29.01.2024
- Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller
- 11:20 29.01.2024
- Киев в отчаянии из-за упущенных шансов на победу в конфликте с Россией — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать