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Премьер Грузии и глава правящей партии поменяются должностями 1 февраля — ТВ

13:20 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями на съезде партии 1 февраля. Об этом сообщил провластный телеканал «Имеди».

По его информации, заседание политсовета правящей партии, на котором было принято кадровое решение, состоялось 24 января. Также было решено провести 1 февраля съезд партии. По данным «Имеди», Кобахидзе будет назначен премьером, а также политическим секретарем партии.

Согласно грузинскому законодательству, в случае ухода премьера с поста кабмин автоматически уходит в отставку, после чего правящая партия выдвигает нового кандидата в председатели правительства, который в свою очередь формирует кабинет министров и направляет на утверждение парламенту. Новый премьер и члены будущего правительства должны заручиться поддержкой как минимум 76 депутатов из 150.

Что же касается нового председателя партии, то его избирают на съезде политического объединения. В декабре 2023 года стало известно, что основатель «Грузинской мечты», бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили вернулся в политику и занял должность почетного председателя партии.

Гарибашвили занимает должность премьера Грузии с февраля 2021 года. Это его второй срок премьерства. В первый раз он возглавлял правительство республики в 2013–2015 годах.

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