В ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания, считает Bloomberg
13:32 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз (ЕС) перестал рассматривать США как гарант мира и процветания для Европы, сообществу предстоит измениться и найти новые возможности, чтобы ответить на стоящие перед ним вызовы. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хорхе Валеро.
«ЕС стал считать Китай системным соперником, и перестал рассматривать США как надежный гарант мира и процветания для Европы, даже если Дональд Трамп и не победит на президентских выборах в ноябре. Брюссель переживает переломный момент», — утверждал журналист. Изменение внешнеполитической обстановки подталкивает сообщество к тому, чтобы «изобрести себя заново» и найти новые возможности для «утверждения своей экономической и политической значимости в стремительно поляризующемся мире», добавил он.
Обозреватель также отметил, что новому главе Еврокомиссии придется столкнуться с гораздо большими трудностями на своем посту по сравнению с предшественником. К числу новых вызовов для сообщества относятся трудности оказания Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта, одновременное давление на ЕС со стороны США и Китая, а также «токсичные зависимости» сообщества от энергоносителей и полезных ископаемых, необходимых для осуществления перехода к «зеленой» и цифровой экономике. Ограниченность финансовых ресурсов Брюсселя и проблемы с реализацией климатических инициатив и программ по восстановлению от пандемии COVID-19 «практически гарантируют» внутренние конфликты.
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