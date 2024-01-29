ЕС вложит 1,5 млрд евро в развитие транспортного коридора из Центральной Азии в обход РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить 1,5 млрд евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона в обход России. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, открывая в Брюсселе двухдневный транспортный инвестиционный форум ЕС — Центральная Азия.

«Транспортный коридор протяженностью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, — подчеркнул Домбровскис. — Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии 1,5 млрд евро. Позднее будут подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании».