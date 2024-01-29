0
0
136
НОВОСТИ

ЕС вложит 1,5 млрд евро в развитие транспортного коридора из Центральной Азии в обход РФ

14:12 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить 1,5 млрд евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона в обход России. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, открывая в Брюсселе двухдневный транспортный инвестиционный форум ЕС — Центральная Азия.

«Транспортный коридор протяженностью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, — подчеркнул Домбровскис. — Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии 1,5 млрд евро. Позднее будут подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
373
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
450
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
379
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
428
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
423
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
438
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
424
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
442
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
424
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
435

Возврат к списку