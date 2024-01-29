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НОВОСТИ

Средства ПВО России за сутки уничтожили 34 украинских беспилотника

14:32 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили реактивный снаряд HIMARS и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит 1 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области», — говорится в сообщении.

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