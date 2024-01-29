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НОВОСТИ

ЕС не видит свет в конце украинского туннеля — Боррель

15:00 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, и сейчас ЕС «не видит свет в конце украинского туннеля». Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия.

Он подчеркнул, что «Евросоюз ввел обширные санкции против России», которые, по его мнению, «заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует».

«Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля», — сказал он.

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