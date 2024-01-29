Индийские ВМС освободили захваченное пиратами иранское рыболовное судно
15:12 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабль ВМС Индии Sumitra отреагировал на сигнал о захвате пиратами иранского рыболовного судна и сумел добиться его освобождения. Об этом сообщила пресс-служба ВМС страны.
По ее данным, рыболовное судно Iman под иранским флагом было атаковано пиратами, которые забрались на борт корабля и взяли экипаж из 17 человек в заложники. Дислоцированный в районе Аденского залива и восточного побережья Сомали боевой корабль Sumitra отреагировал на сигнал бедствия.
«Корабль ВМС Sumitra перехватил судно, действовал в соответствии с установленной процедурой, чтобы заставить пиратов освободить экипаж вместе с судном, и успешно добился этого. После этого рыболовное судно было осмотрено, ему позволили двигаться дальше своим маршрутом», — говорится в сообщении.
Когда произошел инцидент, не уточняется, но сообщения о произошедшем появились в понедельник. Индийские СМИ уточняют, что инцидент произошел в Аравийском море в 700 морских милях (почти 1300 км) от порта Кочи на юге Индии. Также не приводится информация, из граждан какой или каких стран состоял экипаж захваченного судна.
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