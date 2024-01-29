0
0
117
НОВОСТИ

Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета

15:32 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС ввел санкции в отношении четырех физических и одного юридического лица из России, в том числе Лиги безопасного интернета и главы организации Екатерины Мизулиной. Об этом говорится в заявлении совета.

«Сегодня совет утвердил дополнительные ограничительные меры в отношении четырех человек и одного юридического лица в рамках санкционного режима ЕС в области прав человека», — указывается в заявлении. Под санкции попали «трое сотрудников российской судебной системы», Лига безопасного интернета и руководитель организации Екатерина Мизулина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 29.01.2024
Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года составит $54 млрд — Лукашенко
0
56
16:12 29.01.2024
Чехия заключила с США соглашение о покупке 24 истребителей F-35
0
91
16:00 29.01.2024
Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском — ТВ
0
107
15:56 29.01.2024
Собянин: Новые путепроводы улучшат транспортное обслуживание Сосенского
0
106
15:50 29.01.2024
В павильоне Сбера на ВДНХ прошла жеребьевка «Игр будущего»
0
124
15:12 29.01.2024
Индийские ВМС освободили захваченное пиратами иранское рыболовное судно
0
191
15:00 29.01.2024
ЕС не видит свет в конце украинского туннеля — Боррель
0
207
14:32 29.01.2024
Средства ПВО России за сутки уничтожили 34 украинских беспилотника
0
236
14:12 29.01.2024
ЕС вложит 1,5 млрд евро в развитие транспортного коридора из Центральной Азии в обход РФ
0
295
14:00 29.01.2024
Военнослужащий в Забайкалье осужден на 2 года за отказ участвовать в боевых действиях
0
277

Возврат к списку