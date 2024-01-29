Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС ввел санкции в отношении четырех физических и одного юридического лица из России, в том числе Лиги безопасного интернета и главы организации Екатерины Мизулиной. Об этом говорится в заявлении совета.

«Сегодня совет утвердил дополнительные ограничительные меры в отношении четырех человек и одного юридического лица в рамках санкционного режима ЕС в области прав человека», — указывается в заявлении. Под санкции попали «трое сотрудников российской судебной системы», Лига безопасного интернета и руководитель организации Екатерина Мизулина.