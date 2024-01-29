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НОВОСТИ

В павильоне Сбера на ВДНХ прошла жеребьевка «Игр будущего»

15:50 29.01.2024

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Фото пресс-службы «Игр будущего»
В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошла жеребьевка команд, которые примут участие в международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего» в Казани 21 февраля – 3 марта 2024 года. Сбер – генеральный партнер соревнования, а также партнер дисциплины фиджитал-баскетбол, соревнования по которому пройдут 21-29 февраля. На турнир заявлены 16 команд из 14 стран.

«Игры Будущего» – турнир в формате фиджитал, объединяющем физическое и цифровое измерения: в рамках соревнований будут использованы последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. «Сбер понимает важность гармоничного взаимодействия физического и цифрового мира, особенно когда речь идет о молодом поколении, которое и будет формировать наше будущее. Цифровая трансформация дает импульс развитию новых форматов во всех сферах, в том числе и в спорте. Сбер как высокотехнологичная компания поддержал это движение, став партнером дисциплины «Фиджитал-баскетбол». Мы приветствуем зарождение новых спортивных дисциплин и ждем от участников красивой и честной игры», – рассказал вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

«Турнир по фиджитал-баскетболу станет одним из самых представительных и международных на «Играх будущего», – отметил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров. – Баскетбол и сам по себе яркий вид спорта, но мы добавили инновации в его физическую часть. Вместо паркета мы используем LED-панели – интерактивный пол, который подсвечивается, когда на него наступают. Выглядит очень зрелищно».

Всего на первом международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего» ожидается свыше 2000 участников из более чем 100 стран.

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