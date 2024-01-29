Собянин: Новые путепроводы улучшат транспортное обслуживание Сосенского
15:56 29.01.2024
В Москве рядом с торговым комплексом «Мега Теплый Стан» на Коммунарском шоссе открыты два новых путепровода. По словам мэра Сергея Собянина, две эти эстакады позволят улучшить подъезд к торговому центру, а также транспортную ситуацию в Коммунарке, а также помогут разгрузить Калужское шоссе и Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) в этом районе.
«Объект вроде бы небольшой, но важный и нужный», – отметил градоначальник.
Строительство путепроводов стартовало в октябре 2022 года и завершилось в январе 2024 года, то есть на три месяца раньше контрактного срока. Возведен, в частности, двухполосный путепровод протяженностью 430 м со съездом с Коммунарского шоссе (дублера Калужского шоссе), который ведет к торговому комплексу. Выехать с его территории теперь можно по однополосному путепроводу протяженностью 328 м со съездом на Коммунарское шоссе. Прежде подъезд к торговому центру был доступен через Калужское шоссе и МКАД, что вызывало заторы на этих магистралях.
Открытие новых путепроводов сократило перепробег автотранспорта, поскольку теперь автомобилистам не требуется проезжать по МКАДу примерно 7 км, чтобы использовать развязку на пересечении с улицей Павла Фитина. Теперь выезд с территории торгового центра в сторону Коммунарки будет занимать менее минуты. Что также важно, появление новых объектов позволит улучшить транспортное обслуживание более 115 тыс. жителей поселения Сосенское – в первую очередь поселков Газопровод и Коммунарка.
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