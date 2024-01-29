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Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском — ТВ

16:00 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС атаковали пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

По его информации, по военному объекту было нанесено три ракетных удара, кроме того атаке подвергся лагерь бойцов шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии, который расположен на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска.

Местная радиостанция Sham FM сообщила о взрывах на окраине столицы, отметив, что средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе Дамаска. О последствиях авианалета подробностей не поступало.

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