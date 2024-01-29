Чехия заключила с США соглашение о покупке 24 истребителей F-35

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия и США заключили соглашение о покупке 24 сверхзвуковых истребителей F-35. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Документ, согласно агентству, подписали министр обороны республики Яна Чернохова и посол США в Чехии Бижан Сабет. Общие расходы по контракту составят 150 млрд крон (примерно $6,5 млрд). Это крупнейшая по объему финансов сделка в истории чешской армии.

Первые F-35 поступят в Чехию в 2031 году. Полностью они будут получены ВВС республики в 2035 году. Американские истребители будут защищать национальное воздушное пространство до 2069 года. Расходы по их содержанию до этого времени, как прогнозируется, составят 322 млрд крон (около $13,8 млрд).