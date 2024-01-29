Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года составит $54 млрд — Лукашенко

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года должен достичь рекордных $54 млрд. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии.

«Если взять за год товарооборот товарами и услугами, то будет 54 млрд долларов», — сказал он.