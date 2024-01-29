0
0
159
НОВОСТИ

Оборонная промышленность ЕС не готова к таким вызовам, как СВО РФ — Боррель

17:00 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонная промышленность Евросоюза не готова к современным вызовам, включая спецоперацию РФ на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в авторской статье для германской газеты Die Welt.

По его словам, украинский кризис показал, что «европейская промышленность недостаточно подготовлена к вызовам, с которыми ЕС сейчас сталкивается». «Значительная часть обширной помощи Украине была выделена из имевшихся запасов. Их пополнение при одновременном предоставлении Украине помощи представляет собой серьезную проблему для оборонной промышленности [ЕС]. Расходы на эти нужды уже выросли на 40%, но мы должны активизировать наши усилия <…>», — заявил Боррель.

В понедельник он также отметил на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия, что Евросоюз «не видит свет в конце украинского туннеля».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 29.01.2024
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года
0
91
17:12 29.01.2024
Украина должна вернуть венграм в Закарпатье права, существовавшие до 2015 года — Сийярто
0
160
17:02 29.01.2024
В 2023 году в офисах Сбера были совершены 21 миллион операций по нефинансовым сервисам
0
147
16:32 29.01.2024
Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года составит $54 млрд — Лукашенко
0
187
16:12 29.01.2024
Чехия заключила с США соглашение о покупке 24 истребителей F-35
0
206
16:00 29.01.2024
Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском — ТВ
0
214
15:56 29.01.2024
Собянин: Новые путепроводы улучшат транспортное обслуживание Сосенского
0
202
15:50 29.01.2024
В павильоне Сбера на ВДНХ прошла жеребьевка «Игр будущего»
0
217
15:32 29.01.2024
Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета
0
229
15:12 29.01.2024
Индийские ВМС освободили захваченное пиратами иранское рыболовное судно
0
278

Возврат к списку