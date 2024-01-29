Оборонная промышленность ЕС не готова к таким вызовам, как СВО РФ — Боррель

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонная промышленность Евросоюза не готова к современным вызовам, включая спецоперацию РФ на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в авторской статье для германской газеты Die Welt.

По его словам, украинский кризис показал, что «европейская промышленность недостаточно подготовлена к вызовам, с которыми ЕС сейчас сталкивается». «Значительная часть обширной помощи Украине была выделена из имевшихся запасов. Их пополнение при одновременном предоставлении Украине помощи представляет собой серьезную проблему для оборонной промышленности [ЕС]. Расходы на эти нужды уже выросли на 40%, но мы должны активизировать наши усилия <…>», — заявил Боррель.

В понедельник он также отметил на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия, что Евросоюз «не видит свет в конце украинского туннеля».