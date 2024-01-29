В 2023 году в офисах Сбера были совершены 21 миллион операций по нефинансовым сервисам

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В 2023 году клиенты совершили 21 млн операций по нефинансовым услугам в офисах Сбера. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Самыми быстрорастущими сервисами стали доступные по всей стране услуги по получению заказов, оформленных на Мегамаркете, и установка приложения СберБанк Онлайн на смартфон. Еще чаще клиенты стали заходить за кофе: за год посетители выпили в офисах Сбера 1,5 млн чашек.

В 2023 году Сбер запустил ряд новых сервисов, которые также набирают популярность. В городских офисах Сбера можно распечатать и откопировать документы, а в ряде регионов – приобрести транспортные карты «Тройка», сим-карты, авиа- и железнодорожные билеты, оформить налоговый вычет, воспользоваться сервисом безопасной купли-продажи автомобиля, получить помощь в поиске работы, оформить услуги для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Прошлый год стал значимым в развитии нефинансовых сервисов в наших офисах: мы создали новые востребованные сервисы, расширили географию услуг, тем самым массово показали нашим клиентам, что Сбер – это не только про финансы. С нами можно решать множество самых разных вопросов, – отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина. – Мы создаем философию «Если не знаешь, с чего начать, – спроси в Сбере». И развитие нефинансовых сервисов – один из элементов этой философии. В конце прошлого года число уникальных клиентов, которые приходили в офисы за нефинансовыми услугами, достигло 1,3 млн человек – это на 40% больше, чем годом ранее. Уверена, в текущем году мы сможем помочь еще большему числу людей легко и качественно решать текущие жизненные вопросы».