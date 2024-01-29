Украина должна вернуть венграм в Закарпатье права, существовавшие до 2015 года — Сийярто

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не требует от Украины каких-то новых прав для венгерского меньшинства, но считает, что его права, существовавшие до 2015 года, должны быть полностью восстановлены. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

«Я хотел бы сразу оговориться, что правительство Венгрии никогда не просило о каких-либо правах для закарпатских венгров, которых не существовало бы до 2015 года. Мы собираемся обратиться к вам с просьбой, выполнение которой позволит нам вернуться к ситуации с правами, существовавшей до 2015 года», — сказал Сийярто, открывая переговоры делегаций двух стран в расширенном составе. Глава МИД опубликовал краткую видеозапись на своей странице в соцсети.

Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии — консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что посмотрит, как этот закон будет выполняться на практике.