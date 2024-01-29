Решение CAS по Валиевой пресс-секретарь президента РФ считает политизированным

18:20 Источник: Интерфакс

В Кремле не согласны с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), принявшего решение о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Разумеется, мы не согласны с этим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам решение CAS. При этом он отметил, что ситуацию должны комментировать спортивные чиновники.

"Если есть какие-то механизмы апелляции и т.д., то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца", добавил Песков. Говоря о принятом решении, он отметил: "С моей точки зрения, конечно, политизированное".