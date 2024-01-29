Активисты в Финляндии не получили разрешение полиции на сбор денег для ВСУ - СМИ

19:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в Финляндии не разрешает двум крупнейшим организациям по сбору помощи Украине, принимать пожертвования для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета IltaLehti.



Газета ознакомилась с решениями полиции, где сообщается, что в рамках «Закона о сборе денег» общественно-полезная деятельность подразумевает социальную, культурную или интеллектуальную деятельность. С точки зрения полиции, требования о цели сбора не соблюдаются в заявлениях, где указано, что деньги были направлены в пользу ВСУ, сообщает газета.