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НОВОСТИ

Минобороны Украины опровергло информацию об увольнении главкома ВСУ Залужного и министра Умерова

21:00 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Украины назвало неправдой сообщения об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и главы ведомства Рустема Умерова. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда», — говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности.

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