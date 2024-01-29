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Пресс-секретарь Зеленского: Президент не увольнял главкома ВСУ

21:30 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на фоне распространившейся информации об отставке главкома.«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он в комментарии изданию «Украинская правда».

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