Пресс-секретарь Зеленского: Президент не увольнял главкома ВСУ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на фоне распространившейся информации об отставке главкома.«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он в комментарии изданию «Украинская правда».