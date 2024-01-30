Япония хотела бы заключить мирный договор с РФ, но продолжит политику санкций — премьер

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, однако при этом намерена продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины. Об этом заявил ее премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины. В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал он.