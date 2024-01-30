США не хотят войны с Ираном, но предпримут все действия для защиты своих сил — Блинкен

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США не стремятся к войне с Ираном, но будут предпринимать все необходимые действия для защиты своих войск в регионе, ответ на атаки будет энергичным. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в американской столице.

«Мы не стремимся к конфликту с Ираном, мы не стремимся к войне с Ираном, но мы защищали и продолжим защищать наш личный состав и принимать все необходимые действия для этого, включая очень энергичный ответ на недавно имевшие место атаки», — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что не станет анонсировать конкретные шаги Вашингтона на этом направлении.