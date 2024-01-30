Компания Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нейротехнологическая компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление [после операции] проходит хорошо», — написал Маск в понедельник в социальной сети X. Отмечается, что, по первым данным, показатели работы прибора выглядят многообещающе.

Предприниматель добавил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy («Телепатия»). Он позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли. «Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями», — отметил Маск.