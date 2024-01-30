Компания Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека
09:32 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нейротехнологическая компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.
«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление [после операции] проходит хорошо», — написал Маск в понедельник в социальной сети X. Отмечается, что, по первым данным, показатели работы прибора выглядят многообещающе.
Предприниматель добавил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy («Телепатия»). Он позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли. «Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями», — отметил Маск.
НОВОСТИ
- 09:20 30.01.2024
- США не хотят войны с Ираном, но предпримут все действия для защиты своих сил — Блинкен
- 09:05 30.01.2024
- Япония хотела бы заключить мирный договор с РФ, но продолжит политику санкций — премьер
- 09:00 30.01.2024
- ПВО уничтожила и перехватила 21 БПЛА над Крымом и четырьмя областями
- 21:30 29.01.2024
- Пресс-секретарь Зеленского: Президент не увольнял главкома ВСУ
- 21:00 29.01.2024
- Минобороны Украины опровергло информацию об увольнении главкома ВСУ Залужного и министра Умерова
- 20:19 29.01.2024
- Сбер цифровизирует шедевры Пушкинского музея
- 19:48 29.01.2024
- Активисты в Финляндии не получили разрешение полиции на сбор денег для ВСУ - СМИ
- 18:20 29.01.2024
- Решение CAS по Валиевой пресс-секретарь президента РФ считает политизированным
- 17:40 29.01.2024
- Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года
- 17:12 29.01.2024
- Украина должна вернуть венграм в Закарпатье права, существовавшие до 2015 года — Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать