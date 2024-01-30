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НОВОСТИ

Пассажирам внутренних рейсов планируют разрешат продажу алкоголя в аэропортах

10:00 30.01.2024 Источник: Известия

На внутренних авиарейсах в аэропортах РФ планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции — в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Такая мера может действовать до 31 мая 2026 года. Такой законопроект Госдума может принять в первом чтении в марте, выяснили «Известия».

Эту информацию подтвердили в профильном комитете по экономической политике.

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