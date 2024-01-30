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США должны утвердить помощь Украине для уничтожения военных возможностей РФ — Столтенберг

10:05 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны продолжать помощь Украине для уничтожения военных возможностей РФ, чтобы повысить безопасность НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Оказание помощи Украине — это не благотворительность, а инвестиции в нашу безопасность. За малую долю американского военного бюджета США передали Украине оружие, которое позволило уничтожить значительные военные возможности России, не размещая на поле боя ни одного американского военного», — заявил Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что европейские страны уже поставили Киеву больший объем помощи, чем США. Он выразил мнение, что победа России на Украине «ободрит врагов США, таких как Иран или КНДР».

Он призвал Конгресс США утвердить новые военные ассигнования для Украины.

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