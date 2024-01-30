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Кисида выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном

10:20 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления с программной речью в парламенте заявил о необходимости проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблем в отношениях с Пхеньяном.

«Для решения различных проблем, связанных с КНДР, необходимо провести переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Проработка соответствующего вопроса продвигается на высоком уровне под моим личным контролем», — подчеркнул Кисида. В числе проблем в отношениях Токио и Пхеньяна премьер назвал развитие ракетной и ядерной программ КНДР и похищение японских граждан.

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