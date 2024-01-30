Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины — WSJ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании остановили реализацию планов закупки у Японии снарядов калибра 155 мм для пополнения собственных запасов с тем, чтобы продолжать поставлять Киеву боеприпасы британского производства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По их данным, британские власти решили отказаться от этой идеи, прежде чем официально предложить ее японской стороне. Предварительно они изучили вопрос о том, могут ли Вооруженные силы Великобритании использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, которые японская компания Komatsu производит по лицензии британской BAE Systems. Конкретные причины, по которым Лондон решил изменить свои планы, не называются. Японское правительство отказалось комментировать ситуацию, отмечает издание. Представитель британского оборонного ведомства заявил, что королевство вместе с другими партнерами «продолжит обеспечивать Украину в лучшем виде, чтобы она смогла защитить свою территорию».