Страны глобального севера «стучат в двери» БРИКС, хотят сотрудничать — шерпа ЮАР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерес к деятельности БРИКС многократно возрос, даже развитые западные страны потихоньку стучатся в двери объединения в надежде наладить сотрудничество. Об этом заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

«Большая часть развитых стран и стран глобального Севера так же тихонечко стучится в наши двери, они говорят, что хотят взаимодействовать с нами, — отметил он. — Это положительный сигнал, потому что БРИКС не направлен против Запада».