Экс-премьер Пакистана Хан приговорен к 10 годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и вице-председателя ДЗС, экс-главу МИД Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

О вердикте объявил судья специального суда в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии Хана и Куреши.