0
0
131
НОВОСТИ

Экс-премьер Пакистана Хан приговорен к 10 годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне

11:32 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и вице-председателя ДЗС, экс-главу МИД Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

О вердикте объявил судья специального суда в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии Хана и Куреши.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 30.01.2024
Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине
0
27
12:20 30.01.2024
США не выводят войска из Сирии — Нуланд
0
59
12:05 30.01.2024
Необходимо использовать национальные валюты в расчетах между странами БРИКС — шерпа Китая
0
91
12:00 30.01.2024
Пять человек погибли и четверо пострадали в массовом ДТП в Оренбургской области
0
86
11:20 30.01.2024
Страны глобального севера «стучат в двери» БРИКС, хотят сотрудничать — шерпа ЮАР
0
169
11:05 30.01.2024
Армянская оппозиция заявила о необходимости заключить новое соглашение с РФ
0
184
11:00 30.01.2024
Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины — WSJ
0
182
10:45 30.01.2024
Сбер представил большое обновление своего искусственного интеллекта GigaChat
0
170
10:32 30.01.2024
IBM под угрозой увольнения требует возвращения сотрудников в офисы
0
209
10:20 30.01.2024
Кисида выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном
0
217

Возврат к списку