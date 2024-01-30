Необходимо использовать национальные валюты в расчетах между странами БРИКС — шерпа Китая

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает необходимым использовать национальные валюты в расчетах между странами БРИКС. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

«Мы должны выполнять поручения лидеров стран БРИКС, содействовать продвижению экономического сотрудничества, использовать местные валюты и платежные системы во взаиморасчетах», — сказал он.