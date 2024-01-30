США не выводят войска из Сирии — Нуланд

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не выводят свои войска из Сирии. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk.

«США не выводят войска из Сирии. Как показали вчерашние трагические события в церкви в Стамбуле, и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб, „Исламское государство“ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ТАСС) все еще активно во многих местах. И мы [с Турцией] являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий», — подчеркнула она.