0
0
1
НОВОСТИ

Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

12:32 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

Российская команда была лишена 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов сборная России переместилась на третье место и имеет на счету 54 очка. Впереди команды США (65) и Японии (63).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 30.01.2024
США не выводят войска из Сирии — Нуланд
0
59
12:05 30.01.2024
Необходимо использовать национальные валюты в расчетах между странами БРИКС — шерпа Китая
0
91
12:00 30.01.2024
Пять человек погибли и четверо пострадали в массовом ДТП в Оренбургской области
0
86
11:32 30.01.2024
Экс-премьер Пакистана Хан приговорен к 10 годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне
0
144
11:20 30.01.2024
Страны глобального севера «стучат в двери» БРИКС, хотят сотрудничать — шерпа ЮАР
0
169
11:05 30.01.2024
Армянская оппозиция заявила о необходимости заключить новое соглашение с РФ
0
184
11:00 30.01.2024
Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины — WSJ
0
182
10:45 30.01.2024
Сбер представил большое обновление своего искусственного интеллекта GigaChat
0
170
10:32 30.01.2024
IBM под угрозой увольнения требует возвращения сотрудников в офисы
0
209
10:20 30.01.2024
Кисида выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном
0
217

Возврат к списку