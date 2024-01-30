Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

Российская команда была лишена 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов сборная России переместилась на третье место и имеет на счету 54 очка. Впереди команды США (65) и Японии (63).