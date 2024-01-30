Кабмин РФ установил квоты на ввоз семян из недружественных стран
13:00 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское правительство ввело временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран, они продлятся до конца 2024 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Как следует из материалов правительства, семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы из недружественных стран до конца года можно будет ввозить в рамках установленных квот. Их общий объем составит 33,1 тыс. тонн. Отмечается, что он рассчитан Минсельхозом РФ «исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян».
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