Кабмин РФ установил квоты на ввоз семян из недружественных стран

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское правительство ввело временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран, они продлятся до конца 2024 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы из недружественных стран до конца года можно будет ввозить в рамках установленных квот. Их общий объем составит 33,1 тыс. тонн. Отмечается, что он рассчитан Минсельхозом РФ «исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян».